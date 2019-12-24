В калининградском Ботаническом саду зацвела калина (фото)

В Калининграде в Ботаническом саду БФУ им. Канта второй раз за год зацвела калина. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заведующая лабораторией Ботанического сада Светлана Яковлева.



«Рождественские чудеса они такие. Взяла и расцвела калина боднантенская», — написала Яковлева.





Как недавно заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, в большинстве регионов России в 2019 году в день зимнего солнцестояния температура воздуха превысила климатическую норму. По ее словам, сейчас в западных регионах температура выше нормы на 5-6 градусов.