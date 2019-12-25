После Нового года перекрывается перекресток у «Виктории» на Южном вокзале

После Нового года перекрывается перекресток у «Виктории» на Южном вокзале
Олег Кутин. Виталий Невар / Новый Калининград
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После новогодних каникул перекресток улицы Киевской, проспекта Калинина и Ленинского проспекта будет практически полностью перекрыт из-за ремонта. Сохранится только возможность проезда от ул. Киевской прямо в сторону центра города, сообщил в среду на пресс-конференции глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

У перекрытого перекрестка будет возможность развернуться для тех, кто едет по пр. Калинина со стороны ул. Октябрьской (в том числе для подъезда к жилому дому по пр. Калинина,1) «В доработке», по словам Олега Кутина, находится организация движения с ул. Октябрьской налево в сторону ул. Дзержинского и объезда по ул. Багратиона (в том числе для общественного транспорта) — речь о движении со стороны центра города. При движении из центра города на ул. Киевскую будет организован объезд за супермаркетом «Виктория».

Как подчеркнул Олег Кутин, точные даты перекрытия пока не определены, это произойдет после совещания с участием представителей ГИБДД. Ориентировочно работы начнутся 9-10 января, когда именно — будет объявлено в ближайшие дни, отметил чиновник.

Ремонт данного перекрестка — часть проекта по реконструкции отрезка ул. Киевской.


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