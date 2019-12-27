Нарколог предупредил об опасности приема таблеток после распития алкоголя

Нарколог предупредил об опасности приема таблеток после распития алкоголя
Виталий Невар /«Новый Калининград»
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Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал, как распространенные лекарства сочетаются с алкогольными напитками. Подавляющее большинство лекарств категорически нельзя принимать со спиртным, пишет в пятницу РИА «Новости».

Брюн обрати внимание на ацетилсалициловую кислоту («Аспирин»). «Ацетилсалициловая кислота — достаточно непростой препарат: он имеет раздражающее действие, это кислота в любом случае, и если есть какой-то риск или скрытая склонность к кровотечениям, то она может это спровоцировать. Плюс снижается свертываемость крови», — предупредил специалист.

Запрещено смешивать с алкоголем психофармакологические и антигистаминные препараты. Сочетание алкоголя с антигистаминными препаратами может привести к утрате контроля и провалам в памяти.

Брюн также затронул тему сочетаемости противодиабетических средств с алкоголем. По его словам, такой «коктейль» может привести к гипогликемической коме. Алкоголь на фоне этих препаратов может снизить уровень сахара в крови «если не до нуля, то до очень низких цифр».

Тем не менее существуют препараты, которые условно можно мешать с алкоголем: это средства, снижающие нагрузку на желудок — пищеварительные ферментные. Но их, по словам нарколога, стоит употреблять с интервалом. «Такие препараты лучше принимать после употребления алкоголя. Я бы рекомендовал 2-3-часовой интервал», — сказал Брюн.

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