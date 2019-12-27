Для капремонта Катина и Ломоносова мэрия собирается выкупать у жителей землю

Горвласти разрабатывают проект капитального ремонта ул. Катина и Ломоносова в областном центре. Но он невозможен без существенного расширения проезжей части, а для этого необходимо выкупать земельные участки у населения. Об этом глава города Алексей Силанов в пятницу сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград».

«Основная там проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся, — это выкуп земельных участков для того, чтобы выполнить все необходимые работы по капремонту в соответствии с действующими стандартами. К сожалению, в пределах существующей проезжей частью это сделать невозможно, потому что улично-дорожная сеть должна отвечать определенным требованиям. И в 2020 году мы должны отработать все земельные вопросы и по ул. Катина, и по ул. Ломоносова. А я хочу сказать, что это очень непросто», — сказал Силанов.