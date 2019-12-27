Калининград собирается расширять Советский проспект в 2021 году

Городские власти надеются в следующем году завершить разработку проектно-сметной документации на реконструкцию и расширение Советского проспекта. Об этом глава города Алексей Силанов в пятницу сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград».

«Мы сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию, которая в следующем году должна быть, и, думаю, в 2021 мы приступим к реализации проекта по расширению Советского проспекта от кольца на Борзова до Чкаловска», — сказал Силанов.

Отметим, что в 2008 году проект реконструкции Советского проспекта уже разрабатывался, но денег на работы не нашлось и проект со временем устарел, пришлось разрабатывать новый.