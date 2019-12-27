Депутаты: «Мираторг» не может рассчитывать на программу «Восток» с крупным проектом

«Залесский фермер» может получить льготный кредит под 1% годовых как один из источник финансирования нового животноводческого комплекса под Талпаками. Об этом журналистам сообщил глава бюджетного комитета облдумы Валерий Фролов. Спикер Думы Марина Оргеева в этом усомнилась.

«Будут финансироваться наиболее крупные, наиболее эффективные проекты. Как, например, видели, когда проезжаешь Талпаки в сторону Советска, там с правой стороны большой животноводческий комплекс построил „Залесский фермер“ на 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Это существенный комплекс, его стоимость почти 1 млрд рублей. Вот по программе „Восток“ там тоже есть наши субсидии, тоже будет оказываться помощь в строительстве таких крупных объектов», — сказал Фролов.

Спикер облдумы Марина Оргеева усомнилась в том, что «Залесский фермер» будет участвовать с этим проектом именно в программе «Восток», потому что она больше рассчитана на мелкий и средний бизнес.

«Я все-таки думаю, что они пойдут через программу [развития] сельского хозяйства. Здесь все-таки речь будет идти о малых кредитах», — отметила Оргеева. По ее словам, «Мираторг» с крупным инвестпроектом в эту программу не попадает. «Они пойдут через программу развития сельского хозяйства области», — подчеркнула спикер облдумы. С этим согласился и Фролов.

Напомним, на субсидирование процентной ставки по льготным кредитам для бизнеса востока области в региональном бюджете предусмотрено около 300 млн рублей. Депутаты отметили, что уже поступило более 1,5 млн заявок.