Пятикоп: проблема вывоза калининградской продукции из отходов «дергает» договоры ЕАЭС

Проблему вывоза из Калининградской области товаров, произведенных из отходов, можно решить только на уровне Евразийского экономического сообщества. Об этом заявил накануне на пресс-конференции депутат Госдумы Александр Пятикоп.



«Сложность заключается в том, что решение вопроса по Калининградской области „дернет“ ситуацию с договорами Евразийского союза. Это еще раз показывает — и это нужно доносить до сведения — что, разрабатывая подзаконные акты по линии таможни различных стран, нельзя не учитывать интересы Калининградской области», — сказал он. По мнению депутата, выход из ситуации заключается «в работе комитетов евразийского сообщества», для чего должно проявить инициативу правительство России. «[Со стороны региона] все письма мы написали, все проговорили, вопрос этот более чем засвечен. Трудоемкий путь решения этого вопроса, но решать его надо, иначе мы не сдвинемся никуда», — заявил депутат, добавив, что ситуация «не делает стабильности инвестициям в Калининградскую область». По мнению Александра Пятикопа, если приступить к решению проблемы сейчас, оно займет еще «минимум полгода».

Проблема возникла почти два года назад — после вступления 1 января 2018 года в силу таможенного кодекса ЕАЭС, это связано с наличием в регионе Особой экономической зоны: калининградским переработчикам при вывозе в «большую» Россию товаров, произведенных из отходов, нужно доказать, что все использованное сырье — российского происхождения; в противном случае требуется уплатить таможенную пошлину и НДС как для иностранной продукции. Многие предприятия в результате оказались на грани закрытия. Областные власти пытались урегулировать ситуацию с помощью Минфина РФ, однако найти решение в итоге не удалось.