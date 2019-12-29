Президент подписал закон о возвращении курилок в аэропорты

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах. Как сообщают «Ведомости», документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Закон разрешает курение табака «в специально выделенных изолированных помещениях» в зданиях аэропортов. Согласно документу, курилки должны быть оборудованы системами вентиляции, а зоны для курения не должны быть видны из других помещений.

Курилки могут располагаться как в залах ожидания, предназначенных для зарегистрированных пассажиров, прошедших предполетный досмотр, так и в зонах для пассажиров, следующих транзитом.

Данный закон снимает запрет на курение в аэропортах, который действовал около шести лет и разрешал курить на расстоянии не менее 15 м от здания.