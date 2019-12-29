Президент подписал закон о возвращении курилок в аэропорты

Президент подписал закон о возвращении курилок в аэропорты
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Антитабачная кампания

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах. Как сообщают «Ведомости», документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает курение табака «в специально выделенных изолированных помещениях» в зданиях аэропортов. Согласно документу, курилки должны быть оборудованы системами вентиляции, а зоны для курения не должны быть видны из других помещений.

Курилки могут располагаться как в залах ожидания, предназначенных для зарегистрированных пассажиров, прошедших предполетный досмотр, так и в зонах для пассажиров, следующих транзитом.

Данный закон снимает запрет на курение в аэропортах, который действовал около шести лет и разрешал курить на расстоянии не менее 15 м от здания.

Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter