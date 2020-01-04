В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Microsoft объявили, что с 14 января откажутся от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Об этом в субботу, 4 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в корпорации, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как «семерка» перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности. Windows 7 была разработана более десяти лет назад при совершенно другом уровне киберугроз.

«Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft», — заявили в Microsoft.

По данным аналитиков на март 2019 года, ОС Windows 7 была установлена на 40% стационарных персональных компьютеров по всему миру.

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