Минюст планирует скорректировать брачный возраст россиян

Министерство юстиции РФ планирует скорректировать возраст вступления в брак. Это следует из плана законопроектной деятельности федерального правительства на 2020 год.
Согласно документу изменения будут внесены в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона «Об актах гражданского состояния». Власти планируют скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак. Законопроект планируют внести в Госдуму в феврале 2021 года.
По мнению экспертов, опрошенных «Российской газетой», вероятно, речь идет о снижении возрастной границы.
Напомним, Правительство РФ в 2020 году планирует разработать 230 законопроектов.
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