За сутки на областные дороги упало три дерева

За сутки на областные дороги упало три дерева
Виталийй Невар / Новый Калининград
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Дорожные службы в Калининградской области в новогодние праздники работают круглосуточно. За минувшие сутки противогололедными материалами обработано более 4600 километров областных дорог, сообщает в своем фейсбуке региональный министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

По ее данным, за сутки дорожники использовали 402 тонны соли и 501 тонну песко-соляной смеси. Работало 87 единиц дорожной техники. Кроме того, убрали 3 поваленных дерева: на 54-ом километре дороги «Зеленоградск-Приморск», в районе п.Фурманово и на дороге «Советск-Славск».

Согласно информации МЧС, в ближайшие сутки ожидаются порывы ветра до 12-15 м/с и гололедица на дорогах, Госавтоинспекция призывает водителей проявлять осторожность.
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