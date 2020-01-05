За сутки на областные дороги упало три дерева

Дорожные службы в Калининградской области в новогодние праздники работают круглосуточно. За минувшие сутки противогололедными материалами обработано более 4600 километров областных дорог, сообщает в своем фейсбуке региональный министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.
По ее данным, за сутки дорожники использовали 402 тонны соли и 501 тонну песко-соляной смеси. Работало 87 единиц дорожной техники. Кроме того, убрали 3 поваленных дерева: на 54-ом километре дороги «Зеленоградск-Приморск», в районе п.Фурманово и на дороге «Советск-Славск».Согласно информации МЧС, в ближайшие сутки ожидаются порывы ветра до 12-15 м/с и гололедица на дорогах, Госавтоинспекция призывает водителей проявлять осторожность.
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