Гидрометцентр РФ: аномальное тепло с запада «накрыло» почти всю страну

Гидрометцентр РФ: аномальное тепло с запада «накрыло» почти всю страну
Виталий Невар / Новый Калининград
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Практически вся территория России оказалась под влиянием теплого атлантического циклона. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Как утверждают эксперты, теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокой температуры. Наибольшая положительная среднесуточная температура отмечается на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири, где отклонение от нормы достигло +16°. Днем столбики термометров достигают нулевой отметки, что «совсем не свойственно для начала января».

Между тем, с начала года в некоторых городах обновились рекорды максимальной температуры. Например, 2 января побит абсолютный максимум температуры в Пскове (+5,8°, предыдущий +5,5° в 2018 г.) и в Нижнем Новгороде (+4,7°, предыдущий +3,8° в 2007 г.).

«Такая синоптическая ситуация сохранится над территорией нашей страны как минимум до конца первой декады текущего месяца. Температурный фон в большинстве регионов будет значительно превышать климатическую норму», — прогнозируют синоптики.

На Европейской части страны 6 января чуть прохладает, но в целом сохранится положительная аномалия температуры воздуха.

Напомним, на территории Калининградской области к концу новогодних праздников ожидается рост температуры.

Ранее Правительство РФ утвердило план «мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года».

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