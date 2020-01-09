Эксперты рассказали, как вернуть себе рабочий настрой после новогодних каникул

По мнению экспертов, январь считается одним из самых холодных, мрачных и депрессивных месяцев в году. А учитывая, что после новогодних каникул многие испытывают усталость и эмоциональную истощенность, встретить первую рабочую неделю во всеоружии — задача не из легких. РИА «Новости» уточнило у психологов и диетологов, как быстрее привести себя в форму и вернуться к привычному ритму жизни.

Так, диетологи считают, что на работоспособность большинства людей после праздников плохо влияет нарушенный режим питания и злоупотребление алкоголем. Поэтому для возвращения в форму рекомендуется в первую очередь восстановить водный баланс и постепенно переходить к оптимальному, сбалансированному рациону.

Чтобы вернуть боевой настрой, психологи в свою очередь советуют погружаться в рабочую суету постепенно. «Не стоит сразу хвататься за многие задачи. Лучше поделитесь с коллегами тем, как прошли каникулы. И вообще не пугайтесь такого вялого состояния — найдите для себя источник положительных эмоций, так намного легче пережить этот период», — рекомендуют они.

При этом из-за снижения активности в зимнее время людям необходимо искать дополнительный источник энергии: заниматься делами, которые приносят удовольствие, и окружать себя яркими вещами: Начать можно с малого — украсить комнату чем-то интересным и стараться надевать больше яркой одежды.

Также эксперты советуют в ближайшие выходные постараться нормировать режим: раньше лечь спать и раньше встать и заняться восстановлением физической формы. Кроме того, можно сделать первые шаги к поставленным в новогоднюю ночь целям — людям доставляет радость, когда они видят собственную результативность. При этом, по мнению психологов, некоторая грусть, спад настроения после каникул — это нормально, поскольку радость, смех и активное общение одновременно и подпитывают, и истощают, поясняют они.