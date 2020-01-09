Названы самые популярные в России имена в 2019-м

Названы самые популярные в России имена в 2019-м
Виталий Невар / Новый Калининград

Самыми популярными именами для новорожденных в 2019 году стали Артем и София. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) и ФНС.

Также в числе популярных имен мальчиков оказались Александр, Михаил и Иван,  девочек — Виктория, Анна, Мария и Алиса. Самые редкие мужские имена 2019 года — Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, женские — Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

Напомним, что Русская православная церковь разрешила при крещении детей оставлять без изменения имена святых любых поместных православных церквей мира. При этом допустимы имена в иных национальных звучаниях.

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