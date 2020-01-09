Прокуратура: сладости с никотином исчезли с прилавков, но не с рынка

После массовых проверок торговых точек на предмет торговли содержащими никотин сладостями, такая продукция пропала с прилавков магазинов, но оказалась в «серой» зоне. Речь об этом в четверг шла на заседании комитета облдумы по безопасности, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы в настоящее время провели уже более 300 проверок, выявили данную продукцию на территории Калининградской области вместе с правоохранительными органами, мы ее конфисковали и сейчас эта продукция передана в суд, хозяйствующие субъекты будут привлечены к административной ответственности за отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасности данной продукции на территории Калининградской области», — отметила представитель прокуратуры.

Конфискуют никпэки под предлогом отсутствия у продавцов декларации о соответствии или свидетельства о госрегистрации продукта. По мнению инициировавшего законопроект ведомства, таких мер достаточно лишь чтобы убрать содержащие никотин сладости с прилавков, но они продолжают продаваться «из-под полы» и в интернете.

«Сейчас эта продукция попрятана и она все-таки реализуется из-под полы. То есть мы ее не видим на прилавках, с прилавков ее сняли хозяйствующие субъекты. Но на складах и где-то в запрятанном состоянии она есть и может реализоваться. Поэтому данный закон просто необходим на территории Калининградской области, пока не будет федерального закона о полном запрете никотиносодержащих сладостей», — отметили в прокуратуре.

Напомним, надзорное ведомство внесло в облдуму проект областного закона «О запрете оборота бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака, на территории Калининградской области». Комитет по безопасности одобрил документ, рассмотреть его должны на заседании Думы в пятницу.