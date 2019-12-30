Прокурор внес в облдуму закон о запрете продажи конфет с никотином

Прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин внес в областную думу проект закона о полном запрете продажи конфет и жвачек с содержанием никотина на территории области. Соответствующие законопроект опубликован на сайте регионального парламента.



Под запрет предлагается ввести всю безтабачную никотиносодержащую продукцию, не предназначенную для курения и не относящуюся к лекарственным средствам.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что концентрация никотина в смесях с никотином составляет по 40-70 мг, в то время как в одной сигарете содержится 1,5 мг никотина.

"Следствием употребления данных смесей является заболевание верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта. При этом увеличивается риск сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний. Так как доза потребляемого никотина при рассасывании вещества очень велика, то возможны и нейротоксические в организме, что в итоге может привести к расстройствам сознания.