В РПЦ рекомендовали не брать «криминальные» деньги на пожертвования храмов

В РПЦ рекомендовали не брать «криминальные» деньги на пожертвования храмов
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: РПЦ

Священники не должны брать на пожертвования храмов деньги, которые были заработаны нечестным или криминальным путем. Об этом в понедельник, 13 января, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова главы синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона (Шатова). Кроме того, важнейшим качеством для священнослужителя считается «отсутствие сребролюбия».

«Деньги злодейские не могут быть жертвой на храм», — приводят в издании заявление епископа Пантелеимона. Церковнослужитель считает, что в случае, когда священнику приносят пожертвование, и он точно знает, что эти средства «нажиты нечестным, может быть, даже криминальным путем», он должен отказаться. Правда, в церковной практике бывали разные ситуации. «Пришел человек. Какой-то его товарищ лежал в реанимации, подстреленный кем-то. И он принес деньги на храм. И я ему сказал: я не могу взять на храм, но можно взять на детский дом», — поделился личным опытом он.

Также представитель РПЦ отметил, что нелегальные деньги можно отдать на помощь детям-сиротам. «Хорошо, детям можно помочь», — процитировали в издании слова Пантелеимона.

Среди качеств настоящего священнослужителя, по его мнению, не должно быть стремления к накопительству и жадности. «Если священник не будет уметь говорить проповеди, выступать на телевидении, если он будет обладать плохим голосом и петь не в тон, но если он будет не сребролюбив, его люди будут любить, будут о нем молиться, и по их молитвам ему Господь даст все остальные таланты. А если он будет сребролюбив, то все его таланты будут ему во вред», — подытожил епископ.

Недавно председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, что храмы являются хорошим местом для личных знакомств, которые впоследствии могут перерасти в любовь. Священник отметил, что многие церковные люди, вступившие впоследствии в брак, познакомились именно в храме.

Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter