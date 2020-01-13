В РПЦ рекомендовали не брать «криминальные» деньги на пожертвования храмов

Священники не должны брать на пожертвования храмов деньги, которые были заработаны нечестным или криминальным путем. Об этом в понедельник, 13 января, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова главы синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона (Шатова). Кроме того, важнейшим качеством для священнослужителя считается «отсутствие сребролюбия».

«Деньги злодейские не могут быть жертвой на храм», — приводят в издании заявление епископа Пантелеимона. Церковнослужитель считает, что в случае, когда священнику приносят пожертвование, и он точно знает, что эти средства «нажиты нечестным, может быть, даже криминальным путем», он должен отказаться. Правда, в церковной практике бывали разные ситуации. «Пришел человек. Какой-то его товарищ лежал в реанимации, подстреленный кем-то. И он принес деньги на храм. И я ему сказал: я не могу взять на храм, но можно взять на детский дом», — поделился личным опытом он.

Также представитель РПЦ отметил, что нелегальные деньги можно отдать на помощь детям-сиротам. «Хорошо, детям можно помочь», — процитировали в издании слова Пантелеимона.

Среди качеств настоящего священнослужителя, по его мнению, не должно быть стремления к накопительству и жадности. «Если священник не будет уметь говорить проповеди, выступать на телевидении, если он будет обладать плохим голосом и петь не в тон, но если он будет не сребролюбив, его люди будут любить, будут о нем молиться, и по их молитвам ему Господь даст все остальные таланты. А если он будет сребролюбив, то все его таланты будут ему во вред», — подытожил епископ.

Недавно председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, что храмы являются хорошим местом для личных знакомств, которые впоследствии могут перерасти в любовь. Священник отметил, что многие церковные люди, вступившие впоследствии в брак, познакомились именно в храме.