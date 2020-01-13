Счетная палата выступила за отказ от использования одноразовых упаковок

Новая система обращения с отходами в России будет работать с низкой эффективностью, если не заниматься пропагандой многоразовых товаров и отказа от лишней упаковки. Такую информацию сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Экология».



«При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары, ориентированных на предотвращение и сокращение образования отходов, которые являются необходимыми для реализации приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами, существует вероятность недостижения цели по созданию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», — процитировали в издании сообщение ведомства.

Однако аналитики считают, что в России нет никаких мер и целевых показателей, которые как-то бы стимулировали граждан разделять мусор. В первую очередь это касается пищевых отходов. Уточняется, что существующие проблемы препятствует эффективной работе перерабатывающих предприятий, для которых отходы являются сырьем.

В конце декабря калининградские власти попросили граждан не выбрасывать мусор в новые контейнеры для раздельного сбора, поскольку эта система еще не запущена в области. «Раздельный сбор мусора в Калининграде ещё не работает. Региональный оператор только в январе сможет подписать договор на его вывоз. Контейнеры на 60-ти площадках в нашем городе установлены, но нужно чтобы его кто-то ещё оттуда вывозил (не на общий полигон). Тем не менее, видно желание многих людей уже сейчас выбросить отходы в новые контейнеры. Пожалуйста, пока не нужно этого делать», — говорили тогда в администрации.