Долги за горячую воду и тепло в Калининграде почти достигли миллиарда

Долг перед МП «Калининградтеплосеть» равняется 946 млн рублей. Такие цифры по состоянию на 1 января 2020 года сообщает администрация города.

Задолженность физлиц составляет 63% от общей суммы (597 млн рублей), долг предприятий и организаций — 33% (311 млн), долг собственников и арендаторов нежилых помещений — 4% (38 млн).

С декабря 2019 по январь 2020 годов направлено 94 претензии в адрес юридических и физических лиц — владельцев/нанимателей нежилых помещений на сумму 143 млн руб. Также должникам отправлено 1172 заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности. За тот же период было заключено более 20 договоров о рассрочке оплаты долга.

Как сообщает мэрия, за деньги, которые задолжали горожане, можно было бы проложить около 20 км теплотрассы или закрыть несколько угольных котельных.

Ранее ведомство сообщало, что из-за долгов за тепло и горячую воду 1839 жителям Калининграда ограничили выезд за пределы России.