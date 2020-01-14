Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратила поддержку операционной системы (ОС) Windows 7, передает «Коммерсант». Сообщается, что компьютер продолжит работать со старой ОС, но компания не будет оказывать техническую поддержку по любым вопросам, а также прекратятся не только обновления программного обеспечения, но и обновления и исправления системы безопасности.



По информации издания, теперь обновиться бесплатно с Windows 7 до Windows 10 нельзя.

В начале января этого года компания предупреждала пользователей об изменении в работе с устаревшей системой. Тогда в Microsoft отмечали, что у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как «семерка» перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности. Windows 7 была разработана более десяти лет назад при совершенно другом уровне киберугроз.

«Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft», — предупреждали в пресс-службе компании.