Россия заняла 23 место из 73 возможных в рейтинге лучших стран мира

По итогам 2019 года Россия заняла 23-е место среди 73 в рейтинге «лучших стран мира». Об этом в среду, 15 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование журнала U.S. News & World Report.



Как сообщили в издании, по итогам прошлого года России присудили 24-е место, а годом ранее — 26-е. Кроме общего списка стран-номинантов авторы исследования также проанализировали около 20 параметров, в которых оценивается положение стран на международной арене, а также развитие в экономике, социальной сфере, туризме, культуре и прочем.

Отмечается, что Россия получила «золото» в списке стран, где лучше всего начинать карьеру. Второе место ей присудили в рейтинге «самых могущественных стран», а четвертое — среди «самых влиятельных стран».

Эксперты издания поставили Россию на 12-е место в топе стран с переходной экономикой, а 15-е место ей досталось за богатое наследие. За РФ также осталась 19-я строчка рейтинга стран, в которые можно поехать учиться.

Однако позиции России с точки зрения ведения бизнеса американские исследователи оценили хуже, поскольку в категории «самые дружественные для бизнеса страны» Россию заняла лишь последнее 73-е место. Похожая ситуация в номинации «лучшие страны для начала бизнеса» — там РФ поставили на предпоследнее место. В издании также решили, что России должны присудить 70-е место в категории «место для комфортной пенсии».

Рейтинг был составлен на основе опроса 20 тысяч респондентов по всему миру. Страны оценивались по 65 критериям.

В начале января Россия потеряла несколько позиций в рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners. Тогда российскому гражданству присудили 51-е место, поскольку в конце 2019 года жители страны могли посетить 118 стран без необходимости оформлять визу.