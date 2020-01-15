Союз переработчиков: раздельный сбор мусора в Калининграде начался еще в 2012 году

Союз переработчиков: раздельный сбор мусора в Калининграде начался еще в 2012 году
Виталий Невар / Новый Калининград

Раздельный сбор отходов в областном центре осуществляется уже более 5 лет. Об этом заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» в среду замруководителя Регионального союза переработчиков отходов Марк Балановский.

По словам Балановского, раздельный сбор начался в 2012 году с появлением «сеток» для сбора ПЭТ-бутылок и контейнеров для сбора использованных батареек. Поначалу переработчики столкнулись с проблемами: «Пока люди не разобрались — первые сетки нам фаршировали, что только мы оттуда не вывозили. То есть, мы отсортировывали — там больше половины был обычный бытовой мусор». Однако довольно быстро ситуация изменилась. «Собственно, этот проект ставил точку в рассуждениях на тему: хотят- не хотят, могут-не могут будут-не будут. Хотят! Готовы. Нужно только дать инфраструктуру людям для того, чтобы они сортировали отходы», — сказал Балановский.

Он сообщил, что не видит проблемы в просьбе горвластей не выбрасывать отходы в контейнеры для их раздельного сбора, пока не будет заключен договор на вывоз отсортированного мусора. «Проект только начинается, делать выводы на основании 2-3 недель нельзя», — отметил Марк Балановский.

Напомним, всего в Калининграде обустроено 60 площадок для раздельного сбора мусора.
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