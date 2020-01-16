Мусорный оператор начал рейды среди юрлиц, им грозят штрафы до 250 тысяч

С декабря 2019 года Региональный оператор по обращению с отходами (ЕСОО) проводит рейды среди юрлиц на территории Гусевского и Черняховского городских округов. Выявлены неоднократные случаи незаключения договоров на вывоз мусора, сообщает ЕСОО на своем сайте.



«В ходе проведения рейдов многие потребители не смогли предъявить договоры на обращение с твердыми коммунальными отходами, некоторые аргументировали это незнанием своих обязанностей по заключению таких договоров, а кто-то говорил, что договор есть, но с другой организацией», — отмечают в компании. Там напоминают, что за подобные нарушений в КоАП предусмотрены штрафы на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц — от 10000 до 30000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30000 до 50000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 100000 до 250000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В адрес 130 юридических лиц направлены соответствующие предостережения.

Напомним, год назад в Калининградской области стартовала мусорная реформа. В результате плата за вывоз отходов для юрлиц выросла в разы, а иногда и в десятки раз.