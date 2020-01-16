Дмитрий Медведев получил новую работу

Президент РФ Владимир Путин учредил должность заместителя председателя Совета Безопасности и назначил на этот пост Дмитрия Медведева. Указ опубликован в четверг, 16 января, на сайте Кремля.
Накануне Медведев объявил об уходе федерального правительства в отставку в полном составе. Позднее Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. В четверг кандидатура Мишустина была утверждена Госдумой. Путин подписал указ о его назначении на пост премьера.
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