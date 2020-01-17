МУП «Чистота»: в новогодние праздники бытовых отходов в Калининграде не прибавилось

В минувшие новогодние праздники жители Калининграда не производили больше бытовых отходов, чем в будние дни. Об этом в пятницу, 17 января, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» сообщил директор калининградского МУП «Чистота» Юрий Егоров.



«Вообще-то, мусора больше, когда люди отдыхают. Но, надо сказать, по статистике этого года у нас мусора за новогодние праздники практически не добавилось. Мы как вывозили в осенне-зимний период приблизительно 50-70 тонн мусора в день, так оно и осталось», — рассказал Егоров.

Осенью 2019 года власти Калининграда высказали опасения, что в предстоящие новогодние праздники, как и в прошлые, снова возникнут проблемы с вывозом мусора. Региональный мусорный оператор объявил об организации горячей линии на период новогодних праздников, поскольку прогнозировалось увеличение объемов отходов.