В правительстве подтвердили нахождение Савенко в калининградской БСМП

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко находится на данный момент на стационарном лечении в местной БСМП. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.



«Юрий Алексеевич действительно сейчас проходит лечение в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи в Калининграде», — сообщил Лысков.

В правительстве не стали уточнять подробности о диагнозе, причине госпитализации и нынешнем состоянии Савенко, сославшись на закон о персональных данных и врачебную тайну.

Как стало известно «Новому Калининграду» из двух независимых друг от друга источников, знакомых с ситуацией, причиной тяжелого состояния Юрия Савенко явилась травма головы, полученная им за некоторое время до госпитализации. Однако в больницу 5 января экс-мэра доставили с жалобами на другое недомогание. На месте в ходе обследования выяснилось, что из-за травмы у пациента началось кровоизлияние, он впал в состояние комы. В настоящее время прогнозы врачей не очень оптимистичные.

Ранее СМИ сообщили, что бывший мэр Калининграда, экс-депутат Госудумы 58-летний Юрий Савенко находится в состоянии комы.