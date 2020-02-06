Юрия Савенко перевозят из Калининграда в московский НИИ

Экс-мэра Калининграда Юрия Савенко решили транспортировать в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в оперативных службах региона.



По данным источника, недавно состоялся очередной медицинский консилиум, на котором специалисты обсудили состояние Савенко. Транспортировку пациента на самолете в столицу запланировали на четверг, 6 февраля. «Состояние у пациента прежнее», — отметил собеседник «Нового Калининграда».

Ранее сообщалось, что бывший мэр Калининграда, экс-депутат Госудумы 58-летний Юрий Савенко находится в состоянии комы. В пресс-службе регионального правительства подтвердили, что Савенко находится на стационарном лечении в местной БСМП.

Как стало известно «Новому Калининграду», причиной тяжелого состояния Юрия Савенко явилась травма головы, полученная им за некоторое время до госпитализации. Однако в больницу 5 января экс-мэра доставили с жалобами на другое недомогание. На месте в ходе обследования выяснилось, что из-за травмы у пациента началось кровоизлияние, он впал в состояние комы. В настоящее время прогнозы врачей не очень оптимистичные.