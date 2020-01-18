В МЧС РФ уточнили, сколько спасателей будут дежурить у крещенских купелей

В МЧС РФ уточнили, сколько спасателей будут дежурить у крещенских купелей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Более 15 тысяч спасателей МЧС проконтролируют безопасность 3,9 тыс. мест традиционных крещенских купаний по всей России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства.

«Для обеспечения безопасности людей в православный праздник на иорданях и майнах организовано дежурство свыше 15,6 тыс. спасателей МЧС России, задействовано более 5 тыс. единиц техники», — сказали в МЧС РФ.

«В частности, от Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России на дежурство выйдут свыше 2,3 тыс. инспекторов, более 340 единиц плавсредств, из них почти 70 судов на воздушной подушке», — уточнили в МЧС.

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Напомним, что обряд купания начнется 18 января и продлится до 24 часов 19 января.

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