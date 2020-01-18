Ученые предупреждают о новом опасном коронавирусе из Китая

Ученые предупреждают о новом опасном коронавирусе из Китая
Виталий Невар / Новый Калининград
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В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. При этом ученые считают, что число заразившихся новым вирусом выше, чем утверждают официальные данные, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Би-Би-Си».

Зафиксировано 45 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, но британские эксперты убеждены, что на самом деле вирус подхватили почти 1700 человек. Профессор Нил Фергюсон, слова которого приводит "Би-би-си", уверен, что три случая "экспорта" коронавирус за пределы КНР говорят о том, что на самом деле таких эпизодов может быть гораздо больше. Эпицентром распространения вируса является Ухань, но также зафиксированы случаи заболевания в Таиланде и Японии. Известно о двух погибших.

По официальным данным китайских властей, пока не зафиксировано случаев передачи вируса от человека к человеку. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили заболевание от морепродуктов на рынке в Ухани.

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