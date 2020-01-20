Роспотребнадзор готовит медиков к возможному появлению нового вируса из Китая

Роспотребнадзор усилил меры профилактики и контроля на границе из-за распространения нового коронавируса в Китае; кроме того, ведомство обучило медиков, как реагировать на эту угрозу. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уже отработан алгоритм действий с медиками при выявлении людей с признаками инфекционного заболевания. Дополнительно проработаны вопросы немедленной изоляции больных и установления медицинского наблюдения за контактными людьми, обеспечения лабораторной диагностики в учреждениях Роспотребнадзора.

Напомним, в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. При этом ученые считают, что число заразившихся новым вирусом выше, чем утверждают официальные данные. Уже известно о двух летальных исходах: это пожилые мужчины с сопутствующей патологией. Из числа заболевших 12 выписаны с выздоровлением. Из 763 контактных 119 остаются под наблюдением. Предварительно, вспышка связана с рынком морепродуктов в городе Ухань, рынок закрыт.

Кроме того, уже известно о трех подтвержденных случаях заболевания за пределами Китая - два в Таиланде и один в Японии, под подозрением еще один случай в Сингапуре, сообщает Роспотребнадзор.