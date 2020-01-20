Облвласти забирают под застройку часть территории детского лагеря в Светлогорске

Правительство Калининградской области забирает часть территории детского лагеря в Светлогорске. Проект соответствующего постановления губернатора Антона Алиханова опубликован на сайте кабмина региона.

Согласно документу, площадь передаваемого участка составляет 3,5 тыс. кв. м. Он расположен на территории детского лагеря им. Гайдара, который принадлежит Калининграду.

Напомним, в декабре 2019 года депутаты профильной комиссии горсовета Калининграда утвердили со своей стороны передачу этого участка. Взамен власти города рассчитывают получить из бюджета области 30 млн руб. на строительство нового корпуса лагеря.

Ранее было опубликовано постановление правительства, согласно которому региону передали два корпуса лагеря им. Гайдара. Перед этим областные власти инициировали перевод участка под ними (он расположен у нового променада) в зону коммерческой застройки. Тогда же стало известно, что склон у променада в этом месте планируется застроить — здесь должен появиться гостиничный комплекс с апарт-отелем и медицинским центром.