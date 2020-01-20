Калининградский продюсер рассказал, что нужно изменить в праздновании Дня Города

Калининградский продюсер рассказал, что нужно изменить в праздновании Дня Города
Андрей Левченко. Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава ивент-агентства Vagonka.Pro Андрей Левченко раскритиковал конкурс мэрии на лучшую концепцию Дня города. По его мнению, изменить концепцию праздника довольно сложно. Свое мнение Левченко озвучил в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в понедельник, 20 января.

Пешеходная зона, которая ежегодно устраивается городом — оптимальное решение, считает продюсер. «День города — это огромная череда событий, которая длится целую неделю, начиная с чествования ветеранов в Доме искусств и открытия каких-то новых объектов. Улица Баранова обязательно должна вписаться в праздник, но там не должно быть массовых мероприятий», — сказал Андрей Левченко.

Продюсер не считает удачной идеей проведение гала-концерта на стадионе «Калининград». По его мнению, сейчас там недостаточно удобств и инфраструктуры для проведения торжеств.

Напомним, Андрей Левченко неоднократно выступал продюсером Дня города в Калининграде. В прошлом году он также занял должность заместителя директора стадиона «Калининград». 


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