Левченко: «Не каждому концерту или событию можно потянуть работу на стадионе»

На калининградском стадионе возможно проведение концертов, но к ним нужно тщательно готовиться. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил продюсер из Калининграда Андрей Левченко.

По его мнению, в первую очередь на стадионе должно быть место спорту. И больше всего «мы должны ждать от нашей любимой „Балтики“». И хотя для других мероприятий объект тоже будет открыт, для них нужна серьезная подготовка и деньги.

«Организация концерта на стадионе — очень дорогостоящая история. Не каждому концерту или событию можно потянуть работу на стадионе. Наличие стадиона дает много сопутствующих расходов, технических, которые стадион за собой тащит» — объяснил организатор мероприятий.

Также Левченко сравнил калининградский стадион со стадионом из Гданьска и пришел к выводу, что оба они находятся в невыгодном положении.

«Мы одинаково находимся в тяжелом положении с Гданьском. И там очень все непросто, и они тоже борются, ищут формы. Являемся ли мы конкурентами? Я бы сказал — нет. Мы можем воспринимать себя как оба несчастных. Редко где наличие стадионов — это такая большая радость. Это все-таки проблема», — уточнил он.

По словам продюсера, у нас есть возможность попасть в поток европейской культуры из-за введения электронных виз. Он выразил надежду, что в 2020 году на стадионе пройдет концерт и что однажды в Калининграде выступит исполнитель мирового масштаба.

«Моя цель — реально готовиться. В чудо нужно верить, а концерт мировой звезды — это чудо», — подытожил он.