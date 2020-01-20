В Советске активисты хотят своими силами установить ограждения на новой набережной

В Советске активисты общественной организации «Вместе за Советск» хотят своими силами установить ограждение на новой набережной, благоустроенной в 2019 году. Об этом сообщается в группе организации «ВКонтакте». Общественники получили предварительное согласие властей города на разработку проекта ограждения. «Приложим все усилия для того, чтобы ограждения появились уже в начале весны 2020 года», — указано в сообществе.
Отметим, набережную в Советске открыли в среду, 25 декабря, запустив фонтан, сделанный в рамках реконструкции.Набережную, которую обустраивали на деньги всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, должны были ввести в эксплуатацию до 29 ноября этого года. Контракт стоил 107,5 млн рублей.
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