В мэрии опровергают слухи о вреде «синего света» уличных светодиодных ламп

В мэрии опровергают слухи о вреде «синего света» уличных светодиодных ламп
Фото пресс-службы администрации Калининграда
Все новости по теме: Городской облик

Горвласти опровергают распространяемые слухи о том, что новые светодиодные лампы, установленные на отремонтированных улицах, вредны для здоровья. Соответствующий комментарий корреспонденту «Нового Калининграда» предоставили в пресс-службе администрации города.

На световых опорах, установленных на ул. Горького и Комсомольской, в массовом порядке стали появляться объявления, в которых говорится о вреде LED (светодиодных) ламп. «Этот светодиодный светильник опасен для вашего здоровья. Он излучает в 4 раза больше вредного синего света, чем старый», — указано в листовках-наклейках. «Любое осветительное оборудование, которое используется на территории города, имеет сертификаты безопасности, — заявил, комментируя появление объявлений, замглавы комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев. — Это не органы местного самоуправления решают, все допущенное оборудование имеет право быть применено, и мы не вправе ограничить возможности его использования». Также он сослался на постановление правительства России, которое регламентировало переход на энергосберегающие технологии: в документе предписана замена осветительных приборов именно на «приборы LED», — заявил Юрий Кондратьев.

Комментировать (9)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter