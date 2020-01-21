В мэрии опровергают слухи о вреде «синего света» уличных светодиодных ламп

Горвласти опровергают распространяемые слухи о том, что новые светодиодные лампы, установленные на отремонтированных улицах, вредны для здоровья. Соответствующий комментарий корреспонденту «Нового Калининграда» предоставили в пресс-службе администрации города.



На световых опорах, установленных на ул. Горького и Комсомольской, в массовом порядке стали появляться объявления, в которых говорится о вреде LED (светодиодных) ламп. «Этот светодиодный светильник опасен для вашего здоровья. Он излучает в 4 раза больше вредного синего света, чем старый», — указано в листовках-наклейках. «Любое осветительное оборудование, которое используется на территории города, имеет сертификаты безопасности, — заявил, комментируя появление объявлений, замглавы комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев. — Это не органы местного самоуправления решают, все допущенное оборудование имеет право быть применено, и мы не вправе ограничить возможности его использования». Также он сослался на постановление правительства России, которое регламентировало переход на энергосберегающие технологии: в документе предписана замена осветительных приборов именно на «приборы LED», — заявил Юрий Кондратьев.