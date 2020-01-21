У здания облправительства прошел пикет из-за дворов Балтийска (фото)

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Активисты из Балтийска вышли на серию одиночных пикетов к зданию областного правительства на ул. Дм. Донского. Прямая трансляция акции велась на странице в Facebook.

Акция, организованная активистом Сергеем Дустиным, направлена против «земельных инициатив» властей Балтийска из-за которых жители дома № 8 по ул. Маяковского остались без придомовой территории.

По словам Дустина, во дворе началась подготовка к строительству частного дома. Однако на этой территории у жильцов находятся сараи с дровами и углем, которыми они отапливают квартиры. Местные жители возмущены тем, что придомовой территорией распорядились без согласования, а теперь предлагают отстаивать свои права в суде, хотя, по их мнению, тупиковую ситуацию власти Балтийска создали намеренно.Как уточнил Сергей Дустин, юридически земля не была оформлена в собственность жителей дома, однако фактически использовалась ими.

«Мельников (глава администрации БГО — прим. «Нового Калининграда») обещал много. Уладим, уладим, но уже два года ничего не улаживается, а у нас печка, к сараям не подъехать, потому что забор уже поставил новый застройщик», — рассказала в прямом эфире участница акции Галина Николаевна.

В администрации Балтийска корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что Сергей Мельников в среду, 22 января, планирует пообщаться с пикетчиками. 

Ранее Сергей Дустин уже пикетировал у здания областного правительства. Он пояснил, что на данное мероприятие его сподвигло отсутствие «внятной, адекватной реакции» прокуратуры на обвинения в земельных махинациях и коррупции со стороны властей Балтийска.

В 2017 году местные жители вышли на митинг, возмущенные тем, что районные и городские власти решили перевести под застройку более 40 земельных участков, в том числе в прибрежной зоне.


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