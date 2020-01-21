Силанов: строить новый цирк в Калининграде власти не собираются

Горвласти выступали против того, чтобы на Верхнем озере соорудили помещения цирка. Об этом заявил журналистам после оперативного совещания во вторник глава города Алексей Силанов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«Мы свою позицию высказали, мы считаем, что сегодня горожане должны иметь возможность любоваться красивой акваторией Верхнего озера», — заявил Силанов. Более того, что касается появления здания цирка в Калининграде где бы то ни было, «по линий органов местной власти и органов государственной власти в лице правительства Калининградской области такого планирования нет», добавил глава города.

Напомним, летом 2019 года генеральный продюсер фестиваля искусств «Балтийские сезоны» Давид Смелянский заявил, что намерен построить цирк-шапито на Верхнем озере в Калининграде. Форэскиз для проекта под названием «Остров счастья» разработало архитектурное бюро Артура Сарница. Цирк должен был располагаться на понтонах.

15 января этого года региональные власти объявили торги на аренду 11,8 тыс. кв. метров акватории Верхнего озера, однако 16 января их отменили.

Цирк-шапито, ранее действовавший в Калининграде, закрылся в 2012 году по решению суда, потребовавшего освободить территорию для строительства синагоги.