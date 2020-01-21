Силанов: строить новый цирк в Калининграде власти не собираются

Силанов: строить новый цирк в Калининграде власти не собираются
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

Горвласти выступали против того, чтобы на Верхнем озере соорудили помещения цирка. Об этом заявил журналистам после оперативного совещания во вторник глава города Алексей Силанов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы свою позицию высказали, мы считаем, что сегодня горожане должны иметь возможность любоваться красивой акваторией Верхнего озера», — заявил Силанов. Более того, что касается появления здания цирка в Калининграде где бы то ни было, «по линий органов местной власти и органов государственной власти в лице правительства Калининградской области такого планирования нет», добавил глава города.

Напомним, летом 2019 года генеральный продюсер фестиваля искусств «Балтийские сезоны» Давид Смелянский заявил, что намерен построить цирк-шапито на Верхнем озере в Калининграде. Форэскиз для проекта под названием «Остров счастья» разработало архитектурное бюро Артура Сарница. Цирк должен был располагаться на понтонах.

15 января этого года региональные власти объявили торги на аренду 11,8 тыс. кв. метров акватории Верхнего озера, однако 16 января их отменили.

Цирк-шапито, ранее действовавший в Калининграде, закрылся в 2012 году по решению суда, потребовавшего освободить территорию для строительства синагоги. 

Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter