Мэрия хочет увеличить штрафы перевозчикам за отсутствие автобусов на линии по вечерам

Мэрия хочет увеличить штрафы перевозчикам за отсутствие автобусов на линии по вечерам
Виталий Невар / Новый Калининград
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Горвласти намерены ужесточить требования к перевозчикам в части выхода автобусов на линию в вечернее время. Об этом заявил журналистам после оперативного совещания во вторник глава областного центра Алексей Силанов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Градоначальник связывает факты невыхода автобусов на линию с безответственностью перевозчиков, которые считают работу в вечернее время нерентабельной и, следовательно, нецелесообразной. «С этой ситуацией знакомы, боремся, но, к сожалению, сегодня ситуация такова, что где-то в какой-то степени мы не можем коренным образом изменить их уровень ответственности», — заявил он. Сейчас, по словам Алексей Силанова, планируется увеличить штрафные санкции за невыход автобуса на линию; мера будет прописана в конкурсной документации к аукциону, который планируется провести для перевозчиков будущей осенью. На нем будет отыграна новая маршрутная сеть на 3-летний период.

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