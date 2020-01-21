Мэрия хочет увеличить штрафы перевозчикам за отсутствие автобусов на линии по вечерам

Горвласти намерены ужесточить требования к перевозчикам в части выхода автобусов на линию в вечернее время. Об этом заявил журналистам после оперативного совещания во вторник глава областного центра Алексей Силанов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Градоначальник связывает факты невыхода автобусов на линию с безответственностью перевозчиков, которые считают работу в вечернее время нерентабельной и, следовательно, нецелесообразной. «С этой ситуацией знакомы, боремся, но, к сожалению, сегодня ситуация такова, что где-то в какой-то степени мы не можем коренным образом изменить их уровень ответственности», — заявил он. Сейчас, по словам Алексей Силанова, планируется увеличить штрафные санкции за невыход автобуса на линию; мера будет прописана в конкурсной документации к аукциону, который планируется провести для перевозчиков будущей осенью. На нем будет отыграна новая маршрутная сеть на 3-летний период.