Переработчик: калининградцы оказались готовы к раздельному сбору мусора

Тестовый запуск системы раздельного сбора мусора в областном центре показал, что горожане оказались готовы к внедрению новой системы. Об этом заявил корреспонденту «Нового Калининграда» предприниматель Олег Пауков, осуществляющий сбор части раздельно собранных отходов на этапе подготовки.



По словам Олега Паукова, в тестовом режиме он вывез отходы (макулатуру) более чем по 20 адресам. Бытового мусора в контейнерах для макулатуры практически не оказалось, как считает предприниматель (в Калининграде он известен как руководитель проекта «Зеленое дело»), это говорит о том, что уровень сознательности горожан достаточно высок. «Калининградцы оказались абсолютно готовы к раздельному сбору мусора, не думаю, что в дальнейшем с этим будут какие-то проблемы», — сказал он. Единственный нюанс — на контейнерах для сбора ПЭТ-бутылок оказалась надпись «пластик», соответственно, жильцы складывают в них различные виды пластика, однако на территории области отсутствуют соответствующие перерабатывающие производства, и пока придется ограничиться только сбором ПЭТ, отметил предприниматель. Для того, чтобы не было путаницы, сейчас идет замена соответствующих надписей на контейнерах.