Переработчик: калининградцы оказались готовы к раздельному сбору мусора

Переработчик: калининградцы оказались готовы к раздельному сбору мусора
Фото / администрация Калининграда
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Тестовый запуск системы раздельного сбора мусора в областном центре показал, что горожане оказались готовы к внедрению новой системы. Об этом заявил корреспонденту «Нового Калининграда» предприниматель Олег Пауков, осуществляющий сбор части раздельно собранных отходов на этапе подготовки.

По словам Олега Паукова, в тестовом режиме он вывез отходы (макулатуру) более чем по 20 адресам. Бытового мусора в контейнерах для макулатуры практически не оказалось, как считает предприниматель (в Калининграде он известен как руководитель проекта «Зеленое дело»), это говорит о том, что уровень сознательности горожан достаточно высок. «Калининградцы оказались абсолютно готовы к раздельному сбору мусора, не думаю, что в дальнейшем с этим будут какие-то проблемы», — сказал он. Единственный нюанс — на контейнерах для сбора ПЭТ-бутылок оказалась надпись «пластик», соответственно, жильцы складывают в них различные виды пластика, однако на территории области отсутствуют соответствующие перерабатывающие производства, и пока придется ограничиться только сбором ПЭТ, отметил предприниматель. Для того, чтобы не было путаницы, сейчас идет замена соответствующих надписей на контейнерах.

Всего в Калининграде обустроено 60 площадок для раздельного сбора мусора, договор на его вывоз пока не заключен: в настоящее время подводятся итоги конкурса среди перевозчиков. Поначалу горвласти просили калининградцев до завершения конкурса не использовать контейнеры, однако позже стало известно, что проект запущен в тестовом режиме.
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