На Южном вокзале монтируют инсталляцию. Калининградцы гадают, что это (фото)

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На месте фонтана на Южном вокзале заканчивается монтаж новой инсталляции. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На данный момент конструкция закрыта и никаких опознавательных знаков рядом с ней нет. В комментариях горожане гадают, что это такое. Самая популярная версия, что арт-объект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Официальный комментарий у пресс-службы получить не удалось. Рассказать об инсталляции пообещали только после открытия.

Однако «Новому Калининграду» стали известны некоторые подробности от очевидцев. Как оказалось, это совместный проект Южного вокзала и Третьяковской галереи. Монтаж выставки скоро закончится, официальное открытие планируется в феврале. Инсталляция будет интерактивной: внутри можно увидеть проекции работ художников и презентации проекта в Калининграде крупного музея. Люстры и бра, которые сняли для монтажа, потом вернут. Инсталляция останется на Южном вокзале, вероятнее всего, на несколько лет.

 


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