Виллу «Зор» в Светлогорске разбирают на кирпичи (фото)

В Светлогорске неизвестные начали разбирать старинную виллу «Зор» на кирпичи. Информация об этом размещена в Instagram-аккаунте rauschen_postcards.
На фотографиях видно паллеты со сложенным кирпичем, небольшая часть здания повреждена.
Руководитель региональной службы по охране памятников и объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил корреспонденту «Нового Калининграда», что о ситуации известно со вчерашнего вечера. Сейчас ведется активная работа с главой Светлогорска, есть обращение в полицию.
В администрации Светлогорска оперативный комментарий получить не удалось.
«Это муниципальная собственность. Ее разбирать — это хищение», — уточнил представитель «Прусского наследия», архитектор Олег Ли, который и обратился в правоохранительные органы после обнаружения фотографий.
Вилла «Зор» построена, предположительно, в 1904-1906 годах. Это двухэтажное здание с подвалом, чердаком и мансардой. До 2016 года здание использовалось как многоквартирный дом. Сейчас оно пустует. В 2011 году вилла получила статус выявленного объекта культурного наследия.
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Объект культурного наследия - #виллазор (Sohr - нем.) разбирают на кирпичи. Здание виллы принадлежалo инспектору железных дорог, правительственному строительному инспектору, члену Общества Благоустройства Раушена Лухту. Построено здание было в начале прошлого века, вероятно, в 1904-1906 гг. После войны виллу переделали под многоквартирный дом. В начале 2016 года жителей расселили. В августе 2017 вилла сгорела. #раушен #postcrossing #посткроссинг #postcards #postcard #скетч #sketch #скетчинг #sketching #paint #графика #drawing #открытка #открытки #маслянаяпастель #живопись #рисунок #эскиз #почта #архитектура #architecture #домики #rauschen #светлогорск #svetlogorsk #artist #art #художник #illustrations
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