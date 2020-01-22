Виллу «Зор» в Светлогорске разбирают на кирпичи (фото)

В Светлогорске неизвестные начали разбирать старинную виллу «Зор» на кирпичи. Информация об этом размещена в Instagram-аккаунте rauschen_postcards.

На фотографиях видно паллеты со сложенным кирпичем, небольшая часть здания повреждена.

Руководитель региональной службы по охране памятников и объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил корреспонденту «Нового Калининграда», что о ситуации известно со вчерашнего вечера. Сейчас ведется активная работа с главой Светлогорска, есть обращение в полицию.

В администрации Светлогорска оперативный комментарий получить не удалось.

«Это муниципальная собственность. Ее разбирать — это хищение», — уточнил представитель «Прусского наследия», архитектор Олег Ли, который и обратился в правоохранительные органы после обнаружения фотографий.

Вилла «Зор» построена, предположительно, в 1904-1906 годах. Это двухэтажное здание с подвалом, чердаком и мансардой. До 2016 года здание использовалось как многоквартирный дом. Сейчас оно пустует. В 2011 году вилла получила статус выявленного объекта культурного наследия.