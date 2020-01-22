ЕСОО определила победителя конкурса на вывоз раздельно собранных отходов

ЕСОО определила победителя конкурса на вывоз раздельно собранных отходов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Единая служба обращения с отходами (ЕСОО, региональный оператор) подвела итоги конкурса среди перевозчиков на право транспортировки раздельно собранного мусора в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил победитель конкурса — предприниматель Олег Пауков, руководитель проекта «Зеленое дело». Соглашение о взаимодействии с ним было подписано в среду, 22 января.

Олег Пауков сообщил, что по соглашению у него есть 10 дней на подготовку, вывоз раздельно собранных отходов в полном объеме начнется с 1 февраля. При подаче документов на конкурс он предоставил договоры с компаниями, которые будут заниматься обработкой/переработкой раздельно собранных отходов. Согласно подписанным документам, победитель конкурса должен не допускать переполнения контейнеров, график вывоза будет согласован позднее.

Как отметил руководитель «Зеленого дела», главное требование к раздельно собранному мусору — он должен быть чистым: переработать вторсырье, загрязненное биологическими (пищевыми) отходами, нельзя.

Всего в Калининграде обустроено 60 площадок для раздельного сбора мусора. Ранее «Зеленое дело» вывозило раздельно собранные отходы в тестовом режиме: он показал, что калининградцы в целом к введению системы раздельного сбора оказались готовы.

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