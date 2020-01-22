Власти усиливают штат для отлова бродячих животных в области

Областные власти в 2020 году планируют добавить еще одну бригаду ловцов бездомных животных. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.



«Отлов безнадзорных животных Центром производится тремя бригадами, в каждой бригаде по два ловца», — рассказали «Новому Калининграду» в ведомстве и отметили, что все сотрудники уже прошли инструктаж по технике безопасности. Отлов и транспортировка уличных животных происходит на автомобилях, которые специально оборудованы соответствующими устройствами, а также отвечают требованиям законодательства.

В Минсельхозе отметили, что все бродячие животные, которых ловцы привозят в «Центр для безнадзорных животных», проходят несколько необходимых ветеринарных процедур: питомцев сажают на карантин, стерилизуют (или кастрируют), делают им вакцины и помечают биркой, а также лечат, если это необходимо.

В 2019 году в области было отловлено 1,5 тыс.бродячих животных.