Объявлен сбор средств для помощи юному незрячему пианисту из Пионерского

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил о сборе средств для помощи юному талантливому пианисту из Пионерского Никите Плетневу. Мальчику, которого мучают постоянные сильные боли, требуется консультация профессора из Москвы, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в фонде.



Никита не видит с рождения — у него врожденная ретинопатия обоих глаз. Он перенес несколько операций, периодически наблюдается в Санкт-Петербурге. Мальчик перенес несколько органосберегающих операций, но вернуть зрение не удалось.

В ноябре 2018 года ему была проведена операция — энуклеация правого глазного яблока с имплантацией. Юноше удалили глаз и установили протез, однако сильные боли, которые он стал испытывать ранее, не прошли. За последний год Никита шесть раз побывал на консультациях в Санкт-Петербурге, ему дважды меняли протез, но все безрезультатно. «Никита практически живет на обезболивающих, постоянно мучается. Очень больно на него смотреть... Спасибо друзьям, которые помогали нам деньгами на эти поездки и лекарства для сына — ведь ему постоянно требуются дорогие глазные капли, которые не попадают в список льготных, — рассказала „Берегу надежды“ мама музыканта Елена Плетнева. — Сейчас, к сожалению наши возможности исчерпаны».

Никите порекомендовали пройти консультацию у московского офтальмолога, профессора, который мог бы помочь в его случае. Доктор ждет юношу на прием уже в ближайшее время. Деньги необходимы на перелет Никиты и его мамы в Москву и обратно, проживание рядом с местом лечения, консультацию и предварительные обследования. Сумма к сбору — 100 000 рублей. Помочь Никите можно здесь.

17-летний Никита — пианист с уникальным талантом. В детстве он услышал, как его двоюродный брат играл на аккордеоне, и стал подбирать аккорды. Однако из-за отсутствия зрения ребенка не хотели брать в музыкальную школу. Единственным педагогом, решившимся обучать его музыке, стала Дарья Зинкевич. Сейчас за плечами Никиты — концерты в Калининграде и Санкт-Петербурге, участие во многих музыкальных конкурсах.