Поедем по-новому: какие маршруты изменятся в Калининграде с 1 марта (схемы)

С 1 марта некоторые калининградские автобусы поедут по частично новым маршрутам. Причина — в переменах федерального законодательства и развитии города, сообщил на своей пресс-конференции в среду глава комитета развития транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин. «Новый Калининград» рассказывает, что именно произойдет через месяц с небольшим (впрочем, часть изменений уже случилась).

Маршрут № 10 «Военный городок — завод „Янтарь“»

Он обновился с ноября (теперь изменения будут закреплены в контракте с перевозчиков) — сейчас эти автобусы делают небольшой крюк, поворачивая на ул. Панина, Согласия (до этого на нее ходил только один автобус). Эта часть города (район пер. Рассветного) активно застраивается, там есть два детсада, в нынешнем году должны приступить к возведению новой школы — но транспорта не хватало и жители писали жалобы. По «кусочку» прежнего маршрута, оставленному без «десятки», ходят автобусы №№ 7 и 30.

Маршрут № 14 «Северная гора — мкр. Прегольский»

Горвласти хотят охватить с его помощью бОльшую территорию Северной горы. С 1 марта он будет идти с ул. Герцена через ул. Богатырскую, Платова, Малую Лесную, Янтарную и Цеткин на 3-ю Большую Окружную (сейчас — сразу с Герцена на 3 Болшую Окружную). Прежний маршрут охватывают автобусы №№ 4,25.





Маршрут № 23 «мкр. Чкаловск — ул. О. Кошевого»

В отличие от предыдущих случаев, этот маршрут решено не удлинить, а сократить для удобства жителей мкрн Чкаловск. Автобус теперь не будет заезжать на ул. Горького и Зеленую, а пойдет напрямую с ул. Челнокова через ул. Гайдара на ул. Нарвскую. Это позволит сэкономить 12-15 минут дороги к центру города. Для тех жителей Чкаловска, которые будут ехать к детской поликлинике № 6, на ул. Нарвской организуют дополнительную остановку — правда, в 350 метрах от медучреждения, но все же.





Маршрут № 21 «ул. П. Морозова — Автошкола»

Теперь он будет проходить через Остров, спускаясь с ул. 9 Апреля на Московский проспект. Таким образом, на Острове теперь будет 4 маршрута общественного транспорта: помимо 21-го это автобус № 40, маршрутка № 72 и трамвай.





Маршрут № 37 «ул. О. Кошевого — мотель „Балтика“»

Будет заезжать в СНТ «Чайка» в обоих направлениях. Раньше для того, чтобы отправиться «в город», его жителям приходилось садиться в автобус, ехать на конечную и стоять там под открытым небом, дожидаясь окончания перерыва у водителя.





Маршрут № 63 «ул. О. Кошевого — Музыкальный театр»

Продляется до ул. Спортивной (раньше конечная была у Музыкального театра). В результате общественным транспортом оказались обеспечены расположенные в этом районе центр медицинской и социальной реабилитации, а также колледж сервиса и туризма.





Маршрут № 71 «ул. Красная — ул. О. Кошевого»

Его конечная остановка в Московском районе будет не на ул. Кошевого, а на ул. Понартской. Таким образом, транспортом будут обеспечены жители новых жилых комплексов «Ульяночка» и «Атлант». Автобусы здесь уже ходят, но заезжают и на ул. Кошевого — с 1 марта эта опция будет «отключена».





Маршруты № 7 «ул. О. Кошевого — СНТ „Победа“» и № 30 «СНТ „Победа“ — ул. П. Морозова»

Изменения коснутся тех их частей, которые проходят по Московскому району. «Семерка» больше не будет идти до ул. Кошевого, ее конечная расположится на ул. П. Морозова. «Тридцатка», наоборот, пойдет не на Морозова, а на Кошевого (но по-прежнему будет охватывать ул. Дзержинского, Муромскую; продолжит следовать по ул. Судостроительной до пересечения с ул. Батальной). Такая вот рокировочка, особенно забавная по той причине, что большая часть этих маршрутов полностью совпадает. Но зато теперь водители «тридцатки» смогут отдыхать как положено: 15 минут через каждые два часа. Нынешний маршрут слишком длинный и этого сделать не позволяет.

Маршрут № 12 «ул. Лейт. Катина — ул. П. Морозова»

Сейчас он идет от ул. Катина до ул. П. Морозова (через Аллею Смелых), а будет направлен через ул. Дзержинского к ул. Левитана. Изменения помогут обеспечить бОльшим количеством транспорта жителей ул. Емельянова, куда сейчас ходят только 44-й автобус и 64-я маршрутка. Кроме того, новый маршрут позволит соблюдать режим труда и отдыха водителей.





Маршрут № 75 «СК „Янтарный“ — пос. Родники»

Будет заезжать в поселок Прибрежное в обоих направлениях (сейчас — только тогда, когда маршрутка едет в сторону кардиоцентра).





Маршрут № 91 «мкр. Западный — ул. Лейт. Яналова»

Сейчас доставляет жителей «Западного микрорайона» (Люблинское шоссе) до ул. Яналова. Его продляют по Советскому проспекту до площади Победы (проспекта Мира), назад маршрут пойдет через ул. Леонова. Но ходить автобус (малого класса) будет «по разрывному графику» (его задача — доставить людей к месту работы/учебы и обратно) — это значит, что только в часы пик.





Маршрут № 92 «ул. Сеченова (мкр. А. Космодемьянского) — ул. Левитана»

Изменен с ноября из-за того, что упразднены 65-я маршрутка и 6-й троллейбус, в результате чего без общественного транспорта остались жители ул. Лесопарковой и ул. Энгельса. Теперь 92-му приходится делать в этом месте «кружок». Но это не все новшества, остальные грядут с 1 марта. Маршрут № 92 будет заходить на Остров, а именно — на территорию у нового стадиона. Сейчас транспорта в этом месте нет вообще, а на стадионе уже работают кружки и секции. В этой части маршрут тоже обещают сделать «разрывным» — он будет охватывать Остров не целый день, а в зависимости от работы кружков и секций (начнет ходить за час до и через час после). Правда, пока режим этой работы горвласти выясняют.

Интересно, что еще неделю назад в списке изменяемых маршрутов было 8 пунктов, и некоторые — совсем не те, что сегодня. Учитывая, что до 1 марта еще больше месяца, это настраивает на философский лад.

Текст — Оксана Ошевская, фото — Виталий Невар / Новый Калининград, схемы предоставлены пресс-службой администрации Калининграда