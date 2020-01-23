Горвласти обещают оснастить все автобусы «Гортранса» стационарными терминалами к апрелю

Горвласти обещают оснастить все автобусы «Гортранса» стационарными терминалами к апрелю
Виталий Невар / Новый Калиниград
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До 30 марта все автобусы, троллейбусы и трамваи «Калининград-ГорТранса» должны быть оснащены стационарными валидаторами. Об этом говорилось накануне на пресс-конференции главы городского комитета развития транспортной инфраструктуры Олега Кутина.

Всего было закуплено 580 стационарных валидаторов. До 30 марта должны пройти все испытания и тестирования, после этого с их помощью можно будет рассчитываться как картами «Волна Балтики», так и банковскими картами. Если эти валидаторы будут пользоваться популярностью у горожан, то «остальные перевозчики тоже будут задумываться» об их установке, не исключают в мэрии. Сейчас горвласти изучают вопрос, можно ли сделать наличие стационарных валидаторов в качестве обязательного требования при проведении конкурса среди перевозчиков, который пройдет в конце года. «Я могу предположить, что здесь у нас будет в определенном смысле дискуссия с УФАС, пока мы изучаем эту практику, ну и у нас еще есть полгода для того, чтобы принять решение и в части этих требований», — отметил Олег Кутин.
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