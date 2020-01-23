В погрануправлении рассказали, как должники могут попасть в другую часть России

Погрануправление ФСБ по Калининградской области уточнило, какими способами невыездные должники могут попасть в другие регионы России. Соответствующая информация содержится в ответе ведомства на информационный запрос «Новый Калининграда».

Как отметили в погрануправлении, для следования с территории области на другую часть территории РФ должники могут использовать транзитный поезд, который следует через территорию Литвы и обратно по маршрутам: Калининград — Москва, Калининград — Санкт — Петербург, Калининград — Челябинск. При этом нужно иметь билет и заграничный паспорт.

У должников также имеется возможность использовать воздушное направление внутренних авиалиний и паромную переправу г. Балтийск — п. Усть-Луга. Для этого достаточно иметь билет и внутренний паспорт гражданина РФ.

Попасть в другие регионы страны через Литву или Белоруссию на автомобиле или автобусе невозможно.

Напомним, в Калининградской области в 2019 году относительно 2018 года на 10% выросло число случаев, когда пограничники не пустили за границу граждан России с долгами