В Черняховске из-за крупной аварии произошли перебои с водоснабжением

В Черняховске из-за крупной аварии произошли перебои с водоснабжением
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Черняховске из-за аварии на водоводе снижены параметры водоснабжения, перебои с водоснабжением в районном центре начались в четверг. Об этом в пятницу, 24 января, корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в местной администрации.

В четверг с девяти утра на ул.Ленинградской велись работы по замене аварийного участка водовода диаметром 500 мм. В 16:50 водоснабжение в городе было восстановлено. В 17:45 произошла новая утечка, в двух метрах от места работ, вызванная разрывом трубопровода диаметром 500 мм. Чтобы вода не тратилась напрасно и не размывала дорожное покрытие, в 18:00 была отключена насосная станция головных водозаборных сооружений и одновременно был отключен аварийный участок водопровода с сетевыми магистральными задвижками.

В 18:30 была восстановлена подача воды в городе по водоводу диаметром 300 мм. С 18:30 велись работы по вскрытию места утечки. При вскрытии места утечки выяснилось, что произошло разрушения сварного соединительного элемента стальных труб диаметром 500 мм.

Дефектный соединительный элемент был вырезан из трубопровода, и трубы были соединены ремонтно-соединительным хомутом. Около трех утра в пятницу было восстановлено водоснабжение города по водоводу диаметром 500 мм.

При работе насосной станции в ночном режиме началось незначительное просачивание воды между элементами ремонтного хомута. В 6:30 насосную станцию начали переводить в дневной режим с большим давлением. В 7:00 было обнаружено, что течь в районе хомута увеличилась.

Было принято решение вновь ограничить сетевое давление, на ремонтно-соединительном хомуте идут аварийные работы. С 9:30 в пятницу аварийный участок водовода диаметром 500 мм отключен.

Водоснабжение в Черняховске сейчас осуществляется по водоводу диаметром 300 мм, что может привести к снижению давления воды в отдельных районах города и на верхних этажах многоквартирных домов.

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