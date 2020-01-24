Новому подрядчику «Планеты Океан» выплатили все деньги до закрытия контракта

Новому подрядчику «Планеты Океан» выплатили все деньги до закрытия контракта
Виталий Невар / Новый Калининград
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Подрядчику нового корпуса Музея Мирового океан «Планета Океан» решили выплатить аванс в размере 82 млн руб. Таким образом, вся сумма по госконтракту выплачена до его закрытия. Об этом свидетельствует карточка исполнения контракта на сайте госзакупок.

Согласно размещенной в январе документации, аванс на счет ООО «СтройМонолитСервис» («СМС») должен был был поступить в конце декабря. Стоимость выполненных подрядчиком обязательств оценивается в 53,8 млн руб., но подрядчику к настоящему моменту перечислена вся сумма — более 156 млн руб.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что строительство корпуса отстает от установленного графика на год. Контракт с генподрядчиком, компанией из Санкт-Петербурга «НордИнвестСтрой», был расторгнут в одностороннем порядке.

Общая цена возведения самого корпуса составляет 677,8 млн руб. К моменту расторжения предыдущего контракта стоимость невыполненных работ оценивалась в 165 млн руб. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ доверила продолжить строительство московской ООО «СМС». С этой же фирмой заключили еще два контракта на 1,27 млрд руб. Они предусматривают внутренние работы, строительство козырька над главным входом и благоустройство прилегающей территории.

в конце декабря 2019 года в группе компаний «Ориентир», в состав которой входит «СМС», сообщили, что треть стекол для нового корпуса музея оказалась бракованной после хранения у предыдущего подрядчика.

Открытие нового музейного комплекса переносилось несколько раз. Новый срок — не ранее 2021 года.

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