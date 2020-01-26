Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться коронавирусом

Роспотребнадзор в воскресенье, 26 января, опубликовал профилактические рекомендации в связи с угрозы появлением и распространением нового коронавируса.
Специалисты ведомства рекомендуют:
— уточнять эпидемиологическую ситуацию при планировании зарубежных поездок;
— не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты;
— употреблять только термически обработанную пищу, пить бутилированную воду;
— не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с животными;
— использовать маски;
— мыть руки после посещения общественных мест и перед приемом пищи;
— обращаться за медпомощью при первых признаках заболевания;
— информировать медиков о времени и месте пребывания в КНР.
Роспотребнадзор также рекомендует воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.
В ведомстве также отметили, что есть точные и простые методы диагностики: с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь, достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки, а результат анализа можно получить уже через 2-4 часа.
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